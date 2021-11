Escandalosa pelea entre Horacio Pagani y Yanina Latorre: Irán a la justicia por una violenta amenaza

Una nueva pelea escandalosa se desató entre Yanina Latorre y el ciclo televisivo Bendita Tv. Luego que la panelista de LAM tildara de "mediocres" a los integrantes del programa que lleva adelante Beto Casella, pero sin filtros, Horacio Pagani salió a responderle con durísimas palabras y una fuerte amenaza para la mediática Latorre.

Una vez lanzada esta súper bomba de pelea sin precedentes, Pagani agregó: "¿De dónde carajo me dice mediocre esta mujer? Mediocre sos vos. Conmigo no te metas porque vas a terminar mal, muchacha", concluyó amenazante, lo cual encendió las alarmas de Yanina.

Luego de estallar las repercusiones entre los dichos de ambos, Yanina se puso a tono y le respondió con todo:

"Qué señor peligroso, en ningún momento lo amenacé. Considero que sos un mediocre. Trabajarás de chusma en un programa porque no te están contratando desde el periodismo deportivo. Mi odio y rencor hacia vos Pagani es que en la época de lo que le pasó a Diego, no te solidarizaste con él, habiendo sido compañero te reías y hacías chistes riéndote de Diego. No te amenacé, no te dije nada"