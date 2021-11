Mirá el nombre bien sanjuanino que eligió Sebastián Estevanez para su hijo recién nacido

Sebastián Estevanez y su esposa y modelo Ivana Saccani fueron padres de su cuarto hijo y lo dieron a conocer en sus redes sociales. "Bienvenido, ¡Faustino! Por suerte, todo salió muy bien y el parto fue un sueño. Muchas gracias a todo el gran equipo, son lo más", expresó el actor emocionado en sus redes sociales.

De esta dulce manera y para sorpresa de todos los seguidores del actor, Sebastián subió la primera foto de su hijo desde la clínica a minutos de su nacimiento. En las imágenes, se lo puede ver al pequeño durmiendo en brazos de su mamá on apenas algunas horas de nacido.

Por otra parte, cabe destacar que Estevanez había confirmado el nombre del bebé: "Francesca, Benicio, Valentino y Faustino, como Sarmiento", dijo el actor durante su visita al programa de Germán Paoloski. En dicha entrevista dejó en claro que tanto él como Ivana decidieron que su hijo se llamaria como el prócer sanjuanino Domingo Faustino Sarmiento. Y así quedó confirmado hoy.

"La decisión ya está tomada. Primicia, chicos. Faustino es el nuevo integrante de la familia”

Tras 20 años de intenso amor y vida en familia, los reconocidos personajes del mundo del espectáculo nacional son padres de Francesca, Benicio y Valentino. Además, este año Sebastián sorprendió al anunciar un nuevo rumbo profesional, confirmando que dejaría la actuación para trabajar en la construcción, según dijo en una entrevista exclusiva para la revista Hola!.

"Siento que estoy en otro momento de mi vida, ya no me veo trabajando en una telenovela que tiene una gran demanda horaria. Después de trabajar 25 años en esto quiero estar más tiempo con mis hijos. Fui feliz, la pasé bárbaro pero me parece que ya no es momento de estar tanto tiempo afuera"