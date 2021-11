¡Se picó!: la fuerte acusación del último campeón de Bake Off

No aguantó más. Estalló de furia contra la producción de Bake Off y utilizó su cuenta de Twitter para expresarse. Eso fue lo que le pasó a Damián Pier Basile, el ganador de la segunda temporada del reality de pastelería de Telefé, al ver que, a días del final de la competencia no lo invitaron a participar de ningún desafío técnico y si lo hicieron con Gastón Dalmau y Georgina Barbarosa, el último campeón y subcampeona de Máster Chef Celebrity.

“Todo bien con Georgina, pero mi hijo esta indignado porque no te invitaron: ‘Mamá, ¿por qué no invitaron a Dami que sabe de pastelería y podía ayudarlos de verdad?’”, le consultó una seguidora de la red social del pajarito. La respuesta de Basile fue contundente: “Porque me odian” Noticias Relacionadas Directo al postre: inesperado adelanto de la final de Bake Off Argentina

Bake Off: una nueva eliminación con un final emocionante

Sin embargo, no es la primera vez que el último campeón de la dulce competencia apunta contra el programa que se emite todas las noches por la pantalla de las tres pelotitas. Lo mismo sucedió cuando invitaron a Gastón Dalmau. En esa oportunidad, otra usuaria de Twitter manifestó su duda de porqué no invitaban a Damián, siendo el último campeón, y él respondió sin pelos en la lengua.

"Literalmente les chupa un huevo y no les suma nada mi presencia se ve”, disparó.

Cabe recordar que la fecha del cierre de la temporada está pactada para el 7 de noviembre, por lo que quedarían pocos capítulos por delante en el programa durante estos días, para agendar y no perdérselos. Será MasterChef Celebrity 3 el gigante televisivo que una vez más tomará la posta en el prime time del canal más visto de la noche televisiva del país.