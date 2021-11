Imperdible lluvia de memes tras la entrevista de Susana Giménez a Wanda Nara

Wanda Nara rompió el silencio durante una entrevista exclusiva con Susana Giménez este martes en la previa de MasterChef Celebrity y dejó la pantalla caliente a mas no poder. Sin embargo, lo que se pudo ver fue solo un adelanto, ya que el encuentro completo solo se podrá ver por Paramount+ próximamente, tal y como pasó con el reality de Pampita y Roberto García Moritán.

De manera que muchos de los espectadores se quedaron con las ganas y así lo hicieron saber a través de las redes sociales con divertidos memes, que encendieron las risotadas de quien se atrevió a pasar, sobre todo, por la red social del pajarito.

Desde parís para el mundo, Wanda habló sinceramente sobre lo que le pasó cuando descubrió los mensajes entre su esposo, Mauro Icardi, y la actriz multifacética China Suárez. Y por supuesto, con Susana no se guardó nada.

"Yo me saqué al ver el mensaje y como siempre estoy con el celular cometí el error de subir una historia a Instagram. Por eso le pedí perdón a ella porque lo primero que hacemos es ser machistas y echarle la culpa a las mujeres"

Para agregarle sustancia a todo el contenido inédito que estaba largando sobre su vida privada y esa situación tremenda, con la voz quebrada Wanda expresó: "La mayoría de las cosas me las mostró él. Y no me mintió. Si pasó algo es lo mismo. Nosotros tenemos una relación muy chapada a la antigua. Y para mí un mensaje es lo mismo que lo otro. Lo conozco mucho desde los 17 años y sé que fue sincero cuando me pidió disculpas. Fue un gran error en su vida".

Tras estas tremendas declaraciones, tanto la entrevistadora como la entrevistada se convirtieron en tendencia en las redes, no solo por el sucedo de la entrevista sino también por la catarata de memes que surgieron en su honor. De todo esto, te mostramos los mejores:

