“¡Es otra!”: las filosas declaraciones de Carmen Barbieri al ver la cara de Wanda Nara

En Mañanísimas, el programa de chimento conducido por Carmen Barbieri, fue el espacio donde ella misma se animó y comentó sin filtros las imágenes de Wanda Nara que trascendieron en las últimas horas, haciendo referencia a lo cambiada que está y los retoques que se habría hecho en el rostro en la previa a la entrevista con Susana Giménez.

“Wanda está irreconocible, no es la misma, mirá la cara. A mí me gusta más la Wanda de hoy porque tiene la nariz más finita, que no sé qué se habrá hecho, capas que es otro maquillaje”