Tinelli va por todo: la jugada propuesta del conductor a L Gante

No hay un programa que no quiera tener a L Gante, el cantante cumbiero del momento. Mucho menos Marcelo Tinelli, quien confesó que le hizo una particular propuesta al músico, pero aun no tuvo respuesta.

Todo surgió cuando el conductor de La Academia abrió el diálogo con sus seguidores de Instagram y les permitió que le preguntaran lo que quisieran. Fue ahí cuando recibió la pregunta "¿L Gante tiene que cerrar el año?".

Sin ningún problema, Tinelli despejó la duda de su seguidor y le respondió "Lo invité para que sea el sexto jurado en las finales"

El querido música de cumbia 420 llamado Elian Valenzuela está atravesando un año de pleno éxito con multitudinarios shows y varios lanzamientos de canciones nuevas que prometen ser hitazos del verano. Tal es el caso de su último tema, lanzado hace pocos días con Tini, al que llamaron "Bar"