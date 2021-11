¡Che, mal educado!: el terrible accidente que sufrió Jimena Barón y no la ayudaron

Sin dudas Jimena Barón atraviesa un gran momento personal, viviendo la vida junto a su hijo Morrison y sus amigos, por medio de las redes sociales donde incluye a sus más de 5.8 millones de seguidores. La jurado de Showmatch compartió el tremendo momento que vivió durante una cena en un restaurant y como si fuera poco, la inesperada (y maleducada) reacción de los trabajadores de ese lugar.

"Anoche me caí en el medio de un restaurante, crucé rápido una pierna y levanté las manos tipo gimnasia artística y el mozo ni me preguntó cómo estaba, me dijo: ¡QUÉ ARTISTA! Y siguió. Estuve bien se ve, porque en realidad me hice cajeta", escribió "La Cobra" indignada en su cuenta de Twitter.

Tras este relato, un usuario compartió un meme de cómo se imaginó la caída de Barón, a imagen y semejanza de una bailarina: "Cayendo con estilo se llama". Jimena hizo eco de la respuesta de su seguidor y acotó: "¡Fue muy parecido! Solo que no estaba tan fina vestida".

(Fuente: Diario Show)