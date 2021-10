Revelaron la tremenda frase que Mauro Icardi le habría dicho a la China sobre Wanda Nara

Los días pasan y el escándalo entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez, parece estar lejos de que termine. En este sentido, Ángel de Brito dio más detalles de las tremendas frases que el futbolista le habría dicho a la China acerca de su relación matrimonial con la blonda.

"Ellos dos empezaron a hablar hace meses y lo primero que él le dice a ella es 'sos la mujer de mis sueños, sos mi idola. Te veo desde chiquito'. Así arranca", comenzó diciendo el reconocido periodista luego de ponerse en contacto con un allegado de la China.

Luego continuó con la explosiva versión: "Pero después, Icardi, solo, sin que nadie le pregunte nada, le empieza a contar que está en crisis con Wanda. Crisis que en su momento se dijo y fue desmentida por todos".

"Icardi le empieza a contar a la China de la crisis y le dice 'me quiero separar de Wanda y Wanda no se hace cargo. No la quiero más como pareja. La dejé de querer. La veo como una hermana o como una madre'", detalló De Brito, poniendo sobre la mesa la fuerte conversación que habría descubierto la ex pareja de Maxi López.

(Fuente: Ciudad.com)