Muy pícara, la China Suárez le responde a una seguidora: "Me estoy comiendo..."

La China Suárez perdió la paciencia. Es que, después de haber sido el centro de las críticas y reproches por su intento de "affaire" con Mauro Icardi, ya no tolera que sigan acosándola.

Así de claro lo dejó al responderle a una seguidora que la increpó en Instagram con un comentario. La China subió una foto en España, donde se encuentra por motivo laborales.

La única forma de comer helado.

Con una divertida postal de la actriz comiendo helado de una forma muy particular, la China intenta dejar atrás el cotilleo que generó su pelea con Wanda Nara.

Sin embargo, la gente no se la está dejando pasar y una seguidora le hizo un comentario con doble sentido y muy malintencionado: "No es lo único que te comés en España", le dijo la mujer.

Ella, en lugar de contestar agresivamente, optó por el humor: "Claro que no. No sabés las tortillas de papa babé que me estoy comiendo", remató la ex Casi Ángeles.

Sobre Mauro y Wanda poco se sabe, sólo que intentan recomponer su relación con posteos que dejan más dudas que certezas y vuelven locos a sus seguidores.