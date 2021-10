La profunda reflexión de Chano, cerca de la muerte: "Ese balazo me sirvió"

Sereno, Chano protagonizó un ida y vuelta con Juana Viale en Almorzando con Mirtha Legrand, donde habló a fondo sobre la noche en que un policía le disparó luego de un brote psicótico por estupefacientes, en aparente defensa propia.

Pese a haber estado internado al borde de la muerte, Chano remarcó que lo que le ocurrió le sirvió para que, de una vez por todas, le diera a su vida un giro de 180 grados. Y así se enfocara en sus adicciones.

"Yo creo que Dios sabe por qué hace las cosas y a mí a mí ese balazo me sirvió, más allá de que haya perdido el riñón, parte del páncreas y el bazo... La bala entró y salió a tres milímetros de la columna por lo que podría haber no caminado nunca más", sentenció, contundente. Previo a cerrar, se mostró empático con el policía que le disparó, Facundo Nahuel Amendolara.

"Pude hablar con el policía y le dije que yo no tengo ningún rencor. Ojalá que no tenga ningún problema. Yo voy a decirle cuando declaré al juez que yo no tengo ningún rencor y no quiero que de esto se genere un debate acerca sobre el accionar de la policía. Quizás se le haya escapado el tiro", cerró.

