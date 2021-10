¡Qué dolor!: el espantoso percance que sufrió el Tucu y arruinó los planes con Sabrina Rojas

Sin dudas, en medio del escándalo por el Wandagate hay amor en dos nuevas parejas: las de Sabrina Rojas y el Tucu López, y la de Luciano Castro y Flor Vigna. Y esta vez dio la nota con una dolorosa situación el protagonista de "Sex". En las últimas horas relató el mal momento que sufrió en la casa de la modelo y que afortunadamente superó a su lado y la de su perro.

Desde hace años, el locutor padece tremendos dolores de cabeza que lo dejan tumbado en una cama y fuera de juego, sin poder hacer más nada que esperar que pase el dolor. En ese sentido contó cómo atravesó uno de esos feos episodios en la casa de Rojas.

“Resulta que tengo migraña con aura desde mis 18 (si tiene curiosidad, googleé)”, escribió el actor de Sex en su cuenta de Instagram junto a un par de fotos donde se lo ve recostado frente al jardín con su fiel mascota a su lado.

“Cuando me agarra, quedo así, roto e inservible. Y así se sube mi compañero desde hace 8 años, como si supiera que me hace bien tenerlo pegado a mí. Lo sabe, claramente”, siguió, y aconsejó a sus seguidores: “No se priven de tener un Elvis en sus vidas. Posta. Adoptá mañana mismo. No compres”.

“La Sabri la vió y foteó esta altísima placa”, dijo al final, arrobando a su novia con un corazón. “Lindos”, le dijo Sabrina, con dos corazoncitos rojos en el tierno posteo de amor perruno que superó los 30 mil likes y se llenó de mensajes.

(Fuente: Paparazzi)