Charly García sorprendió a todos en el CCK: apareció y cantó con Fito Páez

Charly García sorprendió a todos y tocó en el CCK esta tarde de sábado, en el tercer de los cuatro bloque de conciertos programados. En medio de rumores que con el correr de los minutos se hicieron más intensos, el comienzo del tercer concierto en el Centro Cultural Kirchner nos sorprendió a todos ni bien se levantó el telón. Allí estaba él sentado a uno de los teclados, de traje blanco y sombrero negro para arremeter con “Cerca de la revolución”.

En la banda que lo acompañaba también había nombres sorprendentes, pero el que más llamaba la atención era el de Fito Páez, en el medio de la escena y a cargo del segundo de los tres teclados dispuestos para el set. ¿Por qué? Porque faltaba solo una hora para su concierto en el Teatro Colón en el que, precisamente, homenajearía la obra de Carlos Alberto García Moreno en el día de su cumpleaños número 70 con un repertorio íntegramente consagrado a Say No More.

Como alguna vez dijo el hombre del bigote bicolor, la entrada es gratis y la salida vemos. Casi 45 minutos después, la retirada del Auditorio Nacional del CCK arroja caras aun estupefactas, por demás alegres y con ganas de salir a contarle al mundo que acaban de ser testigos de una jornada histórica.

En los pasillos de la sala, el ministro de Cultura de la Ciudad, Enrique Avogadro y el ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, muestran sus sonrisas de oreja a oreja. Invitados mutuamente a ver los homenajes que tienen como sede al Colón y a la Ballena Azul, son la prueba fehaciente de que el autor de “Rasguña las piedras” y “Yendo de la cama al living” no solo salta la grieta sino que también se anima a cerrarla simbólicamente. Al menos hasta que den las doce de la noche y, nuevamente, un cumpleaños suyo sea parte de la historia reciente de los argentinos.

Tras ese comienzo con “Cerca de la revolución”, Charly y sus “aliados” siguieron primero con “Promesas sobre el bidet” y luego con “Raros peinados nuevos”. Con él, además de Fito se encontraba buena parte de la flor y nata de sus bandas de los años 80 y más acá también. Los principales lugartenientes de García, Fabián “Zorrito” Quintiero en el tercer teclado y Fernando Samalea en la batería. También Hilda Lizarazu y Rosario Ortega en voces y, acá otra de las sorpresas: Pablo Guyot y Alfredo Toth en guitarra y bajo. Precisamente como en los 80, cuando hizo el primer cambio fuerte de su banda solista y convocó al trío GIT.

“Feliz cumpleaños”, arenga Hilda Lizarazu. “Un año menos”, responde Charly. El público salta de sus butacas para homenajearlo con la más popular de las canciones.

“Demoliendo hoteles” suena tan potente como uno quiere que suene en vivo. A rigor de verdad todas las versiones cumplen sobradamente con las expectativas de un público fiel y conocedor de la obra del ex Sui Generis y Serú Girán. Los músicos se retiraron, pero luego habría tiempo para un bis: “Canción para mi muerte”. ¿Casualidad? No lo creemos. Un guiño al primer tema del primer disco del dúo que formó con Nito Mestre y que desde su edición en el álbum Vida pasó a engrosar el cancionero popular argentino.

Charly García cumple hoy 70 años y la escena nacional lo celebra con música. Desde las 14 de esta tarde y durante ocho horas, un centenar de artistas desfilan por el Centro Cultural Kirchner para versionar el repertorio del gran músico argentino a través de distintos shows divididos en cuatro bloques.

Bajo la consigna Charly Cumple, el homenaje puede seguirse vía streaming a través del canal de YouTube del Auditorio Nacional, su página de Facebook y por las plataformas Contar y Latir!

Fuente: La Nación y El Destape