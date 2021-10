Evaluna Montaner y Camilo no quieren saber el sexo de su bebé: ¿Qué pasará con el nombre?

Camilo y Evaluna Montaner, sin dudas es la pareja del momento, la que todos quieren “imitar”, la pareja que todos quieren ser por esa conexión y alegría sin igual entre ellos que es realmente contagiosa. El cantante de pop y la hija menor de Ricardo Montaner invadieron las redes con la noticia del embarazo, que sacudió sus días y conmocionó a los fanáticos de ambos.

Con el estilo familiar que siempre los caracteriza, Camilo y Evaluna decidieron gritarle al mundo la buena nueva de una manera muy especial, desbordando talento como nunca antes. Así, la pareja creó una canción dedicada a este acontecimiento, que se llama Índigo, el nombre elegido para el bebé en camino.

En el videoclip pusieron todo para comunicar el embarazo, aprovechando que en las imágenes se percibe el momento exacto en que Evaluna se realizó el test y sobre todo las reacciones impresionantes de los familiares, amigos y allegados más cercanos. Prácticamente un reality del momento más emocionante de sus vidas.

Resulta que Camilo y Evaluna ya decidieron que Índigo será el nombre del bebé, y su origen se remite a Grecia, ya que significa persona de la India. Pero si no quieren saber el sexo, ¿Qué pasará con el nombre?

Más allá que en primera instancia suena a varón, esta denominación se utiliza también para nenas. Entonces surge la gran incógnita y así brotó la extraña decisión de la pareja, que aseguró que no desea conocer el sexo de la criatura hasta que nazca. Es por esto que Evaluna explicó la razón por la que no quieren saber el género: "Se llama Índigo sí o sí, pero todavía no sabemos qué va a ser y no vamos a saberlo hasta que nazca".

Con todo este alboroto por la llegada de la criatura, los fans de la familia no pueden evitar mostrar cada instante de amor que viven juntos en los meses más divertidos del embarazo.