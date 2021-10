El tremendo accidente doméstico de Cinthia Fernández: "Tengo miedo"

En horas de la madrugada, Cinthia Fernández relató en su Instagram una situación particular que la llevó a sentir mucho temor. ¿Qué pasó?. En la habitación de sus hijas hubo un desperfecto técnico. Mucho olor, dormir con el matafuegos al lado y el susto de que pasara algo peor.

"Comencé a sentir mucho olor a quemado... No puedo dormir, tengo mucho miedo. No saben lo cagad... que estoy. Me bajé el matafuego del auto", contó muy preocupada sin saber a quien recurrir a esa hora para que chequee que estaba pasando en su vivienda.

Antes de cerrar el relato en Instagram, expresó su temor por irse a dormir tras el accidente doméstico, ya que tenía miedo a que la situación empeorara.

“Claramente, no puedo dormir... Bajé la térmica y estoy con el matafuegos al lado... El transformador sulfato, el olor es muy fuerte... Qué feo", cerró vía stories, triste, junto a emojis que simulan estar llorando.

(Fuente: Ratingcero)