Pamela David deschavó a Jorge Rial por su salida de América

En un encuentro con Juan Etchegoyen, Pamela David conversó acerca de sus nuevos proyectos, su vuelta a la tele y además no le escapó a la pregunta que involucraba a quien supo ser durante 20 años la estrella de América, Jorge Rial.

Consultada por el periodista, la conductora de "La Rueda de tus Sueños" se metió en la abrupta salida de América del conductor y explicó su parecer al respecto: “No voy a hablar de otros programas porque me parece espantoso, se hacen grandes apuestas y por supuesto, son diferentes los casos. Jorge no se sentía bien y priorizó su salud y me parece perfecto tomar esa decisión. Si lo puede hacer bárbaro”, respondió para Mitre Live.

Además agregó: “Claro que su salida me sorprendió pero no me animo a opinar porque cada uno tiene sus motivos y se respetan”. “No es fácil tomar una decisión así y no quiero hablar con liviandad de una decisión muy masticada”, dijo refiriéndose a la abrupta finalización de Tv Nostra.

Para cerrar no quiso polemizar y muy contundente dijo: “Me niego a meterle el dedo en la llaga a alguien que puede afectarle. Ni siquiera sé qué le pasó”, concluyó.

Fuente: Filo News