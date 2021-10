La China Suárez dice que Mauro Icardi la engañó y Wanda le responde: "De mi familia me encargo yo"

No para. Minuto a minuto la China Suárez y Wanda Nara suman seguidores y son las protagonistas de un culebrón que hasta dejó afuera del foco los anuncios presidenciales.

Este miércoles, después de días de ser víctima del escarnio mediático y en redes sociales, la China Suárez contó su verdad y eligió las redes sociales para hacerlo.

Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre sus palabras: que estaban separados o separándose y no había conflictos.