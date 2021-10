Cinthia Fernández no quiere ser menos que Wanda, y mostró mensajes con videos picantes que le mandan futbolistas casados

Cinthia Fernández reaccionó indignada a la publicación que Mauro Icardi le dedicó pidiendole perdón a Wanda Nara con un comentario más que fulminante: "¡Qué suerte que tenés! Pero sos tan pit... duro como todos los jugadores".

En "Los Ángeles de la Mañana", Ángel de Brito le preguntó a la panelista por su enojo con el jugador. "No estoy enojada, digo la verdad", explicó la modelo.

Ante el debate que se generó en el programa por su comentario en el posteo de Icardi, la modelo agregó: "Es que los jugadores son pit... duro. Para mí sí, o casi todos. Vamos a darle un ‘chagüi’ a un 10%".

Yanina Latorre le retrucó que no son los jugadores, sino los hombres en general y el conductor también opinó: "Cinthia, que tu ex haya hecho lo que haya hecho no quiere decir que Icardi..." en referencia a la complicada relación que la panelista tiene con su exmarido y padre de sus hijas, el futbolista Matías Defederico.

"Obvio que seguramente es un descargo, pero casi todos los jugadores siguen un patrón", dijo la modelo.

Hacia el final, Maite Peñoñori, otra de las panelistas de LAM, aportó lo suyo: "Yo coincido con Cinthia, en el fútbol en particular hay un montón". A continuación Cinthia confesó que hay jugadores casados y con cuenta verificada que le escriben y le mostró a de Brito los videos que le enviaron algunos hombres: "Te voy a decir una cosa, es amigo de mi ex", concluyó Fernández.