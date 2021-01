¡Con los tapones de punta!: Gianinna Maradona salió a defender a Claudia Villafañe en MasterChef Celebrity

Claudia Villafañe es, sin dudas, una de las grandes protagonistas de MasterChef Celebrities, y sus hijas Dalma y Gianinna están felices por lo bien que le está yendo y lo mucho que lo disfruta.

Pero también están atentas a que nadie se vaya a intentar hacer el vivo con su madre porque no dudan en salir al cruce.

Desde que comenzó el programa, Claudia se convirtió no solo en una de las participantes más queridas por la gente, sino también por sus compañeros. Una de las personas con quien más afinidad logró fue Sofía Pachano, quien enseguida la integró a su grupo de «Las bichis» y definió a la organizadora de eventos como "Mamá bichi". Por supuesto, al ver tanto vínculo sus hijas se mostraron celosas en las redes sociales, sobre todo Dalma. Ahora, fue Gianinna Maradona quien respondió contundente a lo que pasó con su mamá en el certamen.

Como sabemos, Leticia, la otra integrante de este grupo ya abandonó el programa y tanto Claudia como Sofía se perfilan como dos de las posibles finalistas debido a las buenas devoluciones conseguidas por parte del jurado. Anoche, Santiago del Moro les pidió que se separaran un poco dado que siempre están muy juntas y la hija de Aníbal bromeó diciendo que son madre e hija. Incluso, se animó a continuar su chiste mandando saludos para Dalma.

Fue ahí cuando Gianinna apareció en acción y por medio de sus historias mandó un claro mensaje para Pachano, "Como que es un montón 'Mamá bichi' ¿O no @Dalmaradona? El choque, las miradas y todo… @claudiavillafañeok @sofipacho. Segurola y Habana 4310, séptimo piso. Y vamos a ver si me dura 30 segundos", lanzó sin piedad la ex del Kun Agüero.

Y en esa misma línea agregó: "¡No, mentira! Amo que te quiera ¡Y que la quieras! Y que todos puedan conocer el pedazo de mujer que es ella. #MasterChefCelebrityArgentina.» ¿Cómo lo habrá tomando Sofía? ¿Confía en que se trata solo de un chiste o tendrá miedo de la hija de Diego Armando Maradona? ¿Se animará a responderle o dejará de lado su vínculo con Claudia?

"Claudia me hace acordar mucho a mí mamá, real. Son esas mamás que siempre están. La escucho hablar de Dalma, la escucho hablar de Gianinna y es mamá cuando habla de mi. Acá en el grupo es como que tiene ese rol con nosotros. Si te pasa algo viene y te contiene, te ayuda", había dicho Pachano semanas atrás cuando la producción del reality de cocina les pidió a los concursantes que definieran la personalidad de la ex de Diego Armando. ¿Se lo esperaba?