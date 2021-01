Mirá la sorpresiva respuesta de Emi Mernes por los rumores de romance con Neymar

Luego de la repercusión que generó la fiesta de Fin de Año que organizó Neymar Jr. en Brasil y los rumores de romance que surgieron al estar presente en la celebración la argentina Emilia Mernes despejó todas las dudas.

Todo comenzó cuando Lizardo Ponce (que fue junto a Emilia al país vecino para ser parte de este súper evento) advirtió que la joven lo estaba llamando al celular mientras estaba al aire en La previa del Cantando: “La vamos a sacar al aire. ¡Bienvenida Emilia Mernes!”.

Imagen del video donde se los vio juntos

Tras presentarla, Lourdes Sánchez aprovechó para hacerle la consulta obligada a la entrevistada: “Emi, ¿estás de novia con Neymar?”, indagó sin dudarlo.

Ante la ievitable pregunta luego de la comunicación “por accidente” Mernes reaccionó, visiblemente nerviosa y dijo: “No, chicos. ¿Qué dicen? Ay no, me pone horrible esto. Chau, los quiero”.

¿En qué quedamos? Para muchos de los fans de la cantante, ellos están juntos, pero no es el momento para hacerlo público.