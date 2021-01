El sanjuanino más famoso de la TV tiene Covid-19: "Aislados con mi mujer e hija"

El actor sanjuanino Darío Barassi viene de un inicio de año ideal al frente de la conducción del ciclo de TV Cien Argentinos Dicen, que transmite El Trece. Sin embargo, en las últimas horas recibió una mala noticia que luego se filtró a las redes: dio positivo de Covid-19.

Ante la filtración de la información, Barassi confirmó el dato y dijo estar sin síntomas y "aislado con mi mujer y mi hija". y comentó que está "un poco angustiado y un poco preocupado pero con la fiel convicción de que hay que transitarlo y enfrentarlo con el mayor cuidado y conciencia posible". También invitó a la gente a "cuidarse".

Hace tan solo días, el sanjuanino había sido noticia por promocionar al pub Bruto de Mar del Plata, que prohibió el ingreso de una joven por su peso. “Leo sus mensajes. Muy sorprendido. Sabía la noticia, pero no que era este lugar, Lo cierto es que a mí me trataron bárbaro y me cuidaron un montón, por eso fui tan agradecido en redes. Me sorprende lo que me cuentan, mañana me voy a ocupar de informarme. Me cuesta creer que hayan discriminado porque hoy conocí a su gente y son divinos. Pero la información siempre suma. Me ocupo”, había escrito en la red social.