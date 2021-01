Nati Jota contundente: confesó si mira o no las foto de su ex con Ivana Nadal y...

Apenas Ivana Nadal confirmó su romance con Bruno Siri comenzó a circular una foto que la muestra súper contenta junto a Nati Jota, Rápidamente, aclaró que jamás fue su amiga y que se siente súper enamorada de Bruno a pesar de las críticas ajenas.

Por otro lado, Nati se mostró de acuerdo con Ivana, pero hizo una picante aclaración; si bien remarcó que no eran amigas, sí le hubiese gustado enterarse por ella del romance y que no se mostraran juntos en la red tan rápidamente.

Después de reírse de la situación, especialmente en Twitter, Nati volvió a referirse al romance de su ex con la modelo. Se sometió a través de sus stories de Instagram a un picante "verdadero o falso".

"¿Es verdad que mirás las fotos de tu ex con la otra (Ivana)?", le consultaron. Muy contundente, Nati no dudó en responder. "Falso. Lo que no suma, resta", sentenció la periodista que además remarcó que está soltera nuevamente.

¡Tremendo!