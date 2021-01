El mundo del espectáculo en shock: un actor muy querido anunció su retiro

El icónico actor argentino confesó que ya no seguirá haciendo teatro, lo cual asombró y entristeció mucho a sus miles de fans en todo el país y en el resto del mundo.

Se trata de Antonio Gasalla, quien reveló por qué ya no desea volver al teatro y dijo en una entrevista: "Cumplo 80 años, no estoy en condiciones para jugar en un escenario".

En entrevista con algunos portales de espectáculos, Gasalla confirmó que le habrían ofrecido un show vía streaming cuando los teatros cerraron por la pandemia, el actor confesó que este formato que tomó fuerzas en pandemia no le interesa para nada.

Luego no perdió la oportunidad para decir que, pese a que actualmente no siente ganas de actuar, su personaje de "La Vieja" siempre seguirá vigente y en sus palabras: "La vieja que yo hago está viva siempre. No tiene fecha, día o cuando tiene que seguir".