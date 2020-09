¡Muy picante!: Oscar Mediavilla, en tono irónico, dijo que Marcelo Tinelli...

El Cantando 2020 sigue dando que hablar en cada noche que sale al aire por la pantalla del Trece. Y en la del lunes el protagonista fue Oscar Mediavilla, uno de los integrantes del jurado, que no se quedó callado al ironizar sobre la puntuación que le puso a Esmeralda Mitre.

La carismática rubia regresó a la plató después de ser salvada por la gente y de recibir días atrás la bendición de Marcelo Tinelli, quien la eligió como su candidata para quedarse con la victoria final.

Mediavilla, que ya dejó claro en anteriores noches que Esmeralda no tiene aptitudes para cantar, indicó a la hora de brindar su puntuación: "Si le pongo una nota que no le gusta a Marcelo, me echa". Terminó poniéndole 4.