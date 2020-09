Cinthia Fernández a fondo: dice que Agazzani le saca plata a Baclini

Cinthia Fernández y Martín Baclini están lejos de olvidarse. Mucho menos después de unas terribles declaraciones de la panelista en Hay que ver, en donde aseguró que Agustina Agazzani, ex del empresario, le sacó a Baclini "treinta luquitas".

El periodista le preguntó qué opina sobre la separación de Agazzani y el posterior reencuentro con su ex Agustín Bernasconi y sin pelos en la lengua ella respondió: "Me interesa cero. Por lo menos no le robé a Baclini. 30 luquitas le sacó".

Más allá de estas palabras picantes, que seguramente traerán a colación alguna respuesta de parte de la modelo, la morocha le tiró unos cuantos palitos a Baclini: "La cuarentena le hizo perder el sentido del humor a Osho. Yo no soy la que me volví a llamar en plena cuarentena. Hay un top secret que te digo una palabra y averiguá: estatua de la Libertad. Nueva York es nuestro lugar especial. Preguntale a cartón-clini".

Jugando un poco al misterio, Cinthia dejó en claro que él la llamó en plena cuarentena y sugirió algo extraño relacionado a su lugar en el mundo: Nueva York. "¿Seguís enamorada?", le preguntó el cronista, a lo que Cinthia contestó: "De mis hijas".

También respondió indignada ante la participación del empresario en el Cantando 2020 con Charlotte Caniggia. "No me hagan esto porque amo a Charlotte", sostuvo.