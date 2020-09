La tristeza de Natalia Oreiro por la pérdida de su mejor amigo: “El Universo te espera para...”

View this post on Instagram

u2063 Lean, No puedo decirte adiou0301s... te digo hasta siempre. Porque estuviste siempre con tu amor incondicional, con tu talento, con tu humor. Desde la Monita, Las Oreiro, todas las peliu0301culas y los shows, siempre estabas. Te admiro y te amo. El universo te espera para vestirlo de lentejuelas. A brillar mi amor ud83eudd0d - Lean, u044f u043du0435 u043cu043eu0433u0443 u0441u043au0430u0437u0430u0442u044c u0442u0435u0431u0435 u043fu0440u043eu0449u0430u0438u0306... u0442u044b u0432 u043cu043eu0435u043c u0441u0435u0440u0434u0446u0435 u043du0430u0432u0435u0447u043du043e. u0422u044b u0432u0441u0435u0433u0434u0430 u0441u043eu043fu0440u043eu0432u043eu0436u0434u0430u043b u043cu0435u043du044f u0441 u0431u0435u0437u0432u043eu0437u043cu0435u0437u0434u043du043eu0438u0306 u043bu044eu0431u043eu0432u044cu044e, u0441u0432u043eu0438u043c u0442u0430u043bu0430u043du0442u043eu043c, u044eu043cu043eu0440u043eu043c. u041eu0442 u041cu043eu043du0438u0442u044b, u041bu0430u0441 u041eu0440u0435u0438u0306u0440u043e, u0432u0441u0435 u0444u0438u043bu044cu043cu044b u0438 u043au043eu043du0446u0435u0440u0442u044b - u0442u044b u0432u0441u0435u0433u0434u0430 u0431u044bu043b u0440u044fu0434u043eu043c. u042f u0432u043eu0441u0445u0438u0449u0430u044eu0441u044c u0442u043eu0431u043eu0438u0306 u0438 u043bu044eu0431u043bu044e. u0412u0441u0435u043bu0435u043du043du0430u044f u0436u0434u0435u0308u0442 u0442u0435u0431u044f, u0447u0442u043eu0431u044b u043du0430u0440u044fu0434u0438u0442u044cu0441u044f u0432 u043fu0430u0438u0306u0435u0442u043au0438. u0421u0438u044fu0438u0306, u043cu043eu0438u0306 u0434u043eu0440u043eu0433u043eu0438u0306 ud83eudd0d