More Rial durísima contra su madre adoptiva Silvia D'Auro: “Ella brilla por su…”

La mediática hija del periodista Jorge Rial respondió a corazón abierto sobre la relación con su mamá adoptiva, Silvia D'Auro, quien se divorció hace más de diez años de Jorge Rial y de quien no supo más nada.



"Yo no le digo mamá, es Silvia. Hace nueve años que para mí está muerta porque no apareció más. Ella me sentaba a mí al frente del televisor, porque mi hermana era más flaquita cuando era más chiquita, y me ponía Cuestión de Peso y me decía que yo iba a terminar así. Y si no era eso, postrada en una cama"