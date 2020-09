Luis Ventura disparó un dardo contra Jorge Rial y le llovieron terribles insultos

La disputa entre Luis Ventura y Jorge Rial volvió a vivir un especial capítulo, aunque en esta ocasión el conductor de Intrusos no participó en primera persona sino que fueron sus seguidores los que se encargaron de 'atender' al ex técnico de El Porvenir.

Todo comenzó con una publicación que el conductor de Secretos Verdaderos dejó en su Twitter: "Daniel Ambrosino, vos sí que sos inteligente y sabés leer la vida... Si antes te quería y respetaba... ahora te quiero y respeto más, ¡¡¡amigazo!!!", lanzó Ventura, refiriéndose a la salida del histórico panelista del ciclo de espectáculos que se emite por América TV.

No hizo falta que Rial apareciera en escena, ya que fueron sus fans los que salieron en su defensa. "Le dice que lo quiere pero lo ubica en un lugar incómodo sólo para generar problemas. El resentimiento se le ve a lo lejos. No se expone a la gente que uno quiere. Lo hizo con otros sólo para quedar bien. Te ayudo, te doy oportunidades, soy leal pero se lo cuento a todos", comentó uno de ellos.

Después le llovieron otros textos también con alto contenido descalificador: "Resentimiento… ¿todavía?", "Cuánto resentimiento… Soltá Luis, no es sano", "Sos nefasto, chimentero mafioso", "¿Por acá se lo tenés que decir? RESENTIDO, ¡¡¡no existís!!!", "Sos un resentido, menos mal que no estas en Intrusos, pero estas con Fantino y no le das nada d rating, o mejor dicho baja porque estas vos".