A Rial se le cayó otro soldado: mirá que histórico dejó Intrusos

Después de 20 años en "Intrusos" (América TV) el periodista de espectáculos Daniel Ambrosino optó por dar un paso al costado y renunciar de forma inesperada. ¿Qué lo llevó a tomar tal decisión bisagra? "Fue algo visceral", sentenció durante una entrevista, donde relató las causas de su salida y cómo informó su decisión.

"El viernes tuvimos una reunión de producción por Zoom con los ejecutivos y gerencia, para ajustar cosas de producción. En el arranque de la charla me preguntaron cómo estaba y ahí me salió todo. Les dije que no estaba bien, que no estaba contento. Yo me puse a llorar, Anita Guevara que es la productora se puso a llorar, Julián León que es el otro productor abrió los ojos como dos huevos fritos, y nadie sabía qué decir. Fue algo visceral, me salió de adentro: ‘No estoy feliz’”, afirmó, en diálogo con Clarín.

El panelista histórico de Jorge Rial profundizó cómo su estado emocional se relaciona con las razones que lo llevaron a renunciar: "Cuando ya no tenés la pasión, el fuego de siempre. Yo soy un tipo de acción, soy de salir con la cámara, armar notas, la calle, soy un productor nato. Y esto quizás es un desgano, no es fácil estar 20 años en un lugar y mantener la adrenalina a tope. Yo creo que fue un desgaste”.

También, aclaró que la brusca salida de Marcela Tauro fue un punto de inflexión en el periodista y terminó afectándolo. “Y... A mí la salida de Marcela me afectó muchísimo. Primero porque era una figura importantísima con un gran peso periodístico. Y segundo porque como compañero y amigo me afectó, compartimos de todo durante 18 años. Es muy fuerte que se vaya una persona que uno quiere, que comparte lo cotidiano y uno extraña. Terminaba Intrusos y nos íbamos a almorzar o merendar, todos los días, a hablar de la vida, a reírnos, pelearnos, bromear”, cerró.

Hola mi gente bellauD83DuDE0D

Quiero decirles que hoy fue mi último día en @Intrusos

20 años. Una vida. Me voy feliz. Somos familiauD83DuDE4B???uD83DuDE4B???uD83DuDE4B???uD83DuDE4B???uD83DuDE4B???uD83DuDE4B???uD83DuDE4B???

Siempre seré un #Intruso @rialjorge @anitaguevara8 @julianrleon

Gracias por todo. ????https://t.co/47L7ZSTp3Y pic.twitter.com/mnmvtXWBP0 — #??????uD83CuDD7EuD83CuDD82uD83CuDD78?uD83CuDD7E (@DaniAmbrosino) September 12, 2020

"Hola mi gente bella. Quiero decirles que hoy fue mi último día en Intrusos. 20 años. Una vida. Me voy feliz. Somos familia. Siempre seré un #Intruso. Jorge Rial, Ana Guevara, Julián León, gracias por todo", escribió Ambrosino días atrás, anunciando la noticia de su salida del histórico magazine de América TV, generando un clima de incertidumbre en la farándula local.

Movilizado por la decisión de su colega, Jorge Rial le dedicó sentidas palabras de cariño en Twitter. “Te queremos mucho y sos parte de nuestra familia. La profesión nos podrá volver a encontrar o no, pero en la vida nunca nos vamos a poder separar. Juntos hicimos Intrusos. Y eso no se borra con nada. Te esperan cosas mejores porque te lo merecés”, escribió el conductor de "Intrusos".