De espaldas y sin nada puesto: Nati Jota se quemó y desató una locura en la red

Ya van varios meses que salgo a correr y todavu00eda no descifro si lo odio o lo amo. La sensaciu00f3n al terminar es u00fanica (y es el momento de la foto). Al principio arranquu00e9 escuchando mu00fasica, pero las u00faltimas veces me di cuenta que puedo charlar mejor conmigo escuchando a la nada (que igual hay un montu00f3n, eh! Pu00e1jaros, viento, charlas ajenas, ah re, igual su00ed). Bueno los quieroooo amiguitos besitos ud83eudde1