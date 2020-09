¿Lo qué? Alejandro Fantino llamó "fracasado" a Messi

Alejandro Fantino estalló en su programa de TV en América contra Lionel Messi por su ida al Barcelona y lo tildó de "fracasado". El conductor aseguró: “El modo camarilla lo hace fracasar”.

“Vamos a analizar esta foto que tiene con Guardiola. Messi, al igual que Maradona o que Michael Jordan, ocupa un lugar del que ningún otro puede hablar porque solo lo ocupan esos tipos, podemos sumarle a Federer o estrellas como Mick Jagger. Es un lugar para uno solo, no para dos. En ese lugar, y esta foto es brillante, está en aceptar ser el número dos por un rato", arrancó Fantino.

Siguió el conductor: "Messi aceptó ser el dos de Guardiola, lo respetó y después no respetó más a nadie. Quizá tenía afecto por Luis Enrique pero no aceptó ser el dos. Sí aceptó ser el dos de Guardiola. Cuando llega Guardiola al Barcelona, le cambia el puesto a Messi. Desaparece del sistema que usaban y pasa a no saber de qué jugaba Messi, y lo digo bien".

La teoría de Fantino sobre la ida de Messi

Dio Fantino su teoría de la ida: "Esto es importante, porque creo que el portazo que da en el Barcelona es por dos cosas: la primera es por la reunión con Koeman, que llegó, se sentaron a hablar y Messi habrá dicho ’yo le tengo que respetar las órdenes a este cuatro de copas’; y ahí conecto que el portazo es para irse con Guardiola". Messi está a punto de cerrar con el Manchester City que dirige el DT catalán.

En su segunda entrega, la instantánea elegida fue una de jugador tras quedar eliminado del Mundial de Rusia, en la que se lo ve cabizbajo. “Esta foto es una estupidez y no lo digo por la producción. Es una causa armada. En esta foto, de la cual

Y estalló contra La Pulga cuando vio una foto en vivo de la vieja camada de la Selección: “Este sí es un problema de Messi, este es el que no me gusta: el Messi modo camarilla. Este modo de Messi lo hace fracasar".

"Zabaleta, que venía jugando cada vez peor y lo llevaron al Mundial, había dos o tres jugadores por encima para hacer un recambio generacional y como es amigo de la bandita de Messi lo llevaron. El que está de brazos cruzado mirando para abajo (Lavezzi) ya estaba retirado y lo llevaron al Mundial por ser de la bandita, el hombre que los hacía reír, un irrespetuoso que le tiró agua en la cara a Sabella para mostrarle al mundo que los que mandaban eran ellos, el pabellón de Messi", enfureció Fantino.

Continuó Fantino: "El irrespetuoso de Lavezzi que ya estaba entrando al umbral de ser un ex jugador, no me acuerdo si ya estaba en China o se estaba por ir, ¿por qué le tiró agua en la cara a Sabella? Porque eso es Messi también, su grupo manda con símbolos, la mesa, las habitaciones. Cuando entra el modo Messi destroza todo lo que toca y esto es lo que hizo en el último tiempo en el Barcelona. Llevó a sus amigos, gente que él quería. Borró a Griezmann, que es un jugadorazo y juega de vez en cuando. Lo sacó Messi, tenía que jugar Suárez, otro crack. Esto es Messi y este modo no va. Si Messi se da cuenta que esto no va: crack”.

Messi o Maradona

Para cerrar, llegó la comparación obvia: con Maradona. “A mi me gustaría que Messi respete las decisiones de un muy buen técnico que se ha formado en el último tiempo como lo es Scaloni. Le tengo mucha fe en la Selección. Me gustaría que Messi respete a De Paul, a Lautaro Martínez y a todos los pibes que vienen y que eligió Scaloni. Y que vuelva Di María, merece estar. Sueño y creo que Argentina va a ser campeón de la Copa América el año que viene. Es el triunfo que merece Messi para subirse al podio al lado de Maradona. Hoy no está en ese podio. Para mi Diego está arriba. Ojalá vayamos a ser campeones en Colombia jugando la final allá, con Messi en cancha, con Di María y no con los amigos de Messi, sino con los que elija Scaloni. Es un genio total, maestro absoluto, pero debe aceptar ser el dos, sino va a seguir como en los ultimo años en el Barcelona: en picada”, concluyó.