Tremenda confesión: mirá quién le dijo a Cinthia Fernández que pase por el quirófano a hacerse las...

Oriana Sabatini reabrió la polémica días atrás con un mensaje desgarrador sobre los trastornos que sufrió por buscar la extrema delgadez.

Las presiones que reciben las bellas protagonistas del mundo farandulesco dejó más tela para cortar, y quien dio un dato desconocido y preocupante fue Cinthia Fernández.

La bellísima modelo, conductora e influencer fitness aseguró que "a mí me agarró vigorexia que es como el otro extremo. Y fue a causa de un productor teatral que comenzaron todos mis traumas. Yo había ido a un casting en el cual me eligió Flavio y el productor me dijo que tenía cuerpo de nena de 12 años. Y yo siempre tuve cuerpo 'de nena': vos me ves y soy chiquitita aunque capaz que como la tele te engorda parezco más mujerota".

"Me dijo 'vos te tenés que hacer las tetas si querés entrar a trabajar acá' y yo, como había entrado por el lado de Flavio, al principio no le di bola. Pero cuando llegué a casa me empecé a ver como si fuera una nenita y me terminé haciendo las lolas ese año. ¡Parecía una vaca lechera!", confesó.