Patricia Sosa aseguró que Valeria Lynch le clavó un puñal: ¿qué pasó?

Una declaración de Patricia Sosa encendió las alarmas en el mundo del espectáculo, y especialmente de la música.

La ex La torre aseguró que Valeria Lynch le "clavó un puñal en la espalda".

¿Qué sucedió para que sosa diga semejante temeridad?

"Tuve que pasar la fecha de mi streaming por esto que pasó y me pone muy mal por esa traición fea de quien supuestamente es mi amiga y no le importó nada. Me puse muy mal cuando el streaming de ella, que lo quise mirar, se frustró. La llamé y le dije que era una lástima lo que le pasó, pero que me perjudica mucho. Tengo personas a mí cargo que hace cinco meses que no trabajan y se necesita recaudar", explicó Sosa.

"Hace años que vengo sufriendo desplantes de Valeria. Que no me contesta los mensajes... Me entero que fue abuela por las redes, de que se separó, por las redes... Ya no es mi amiga porque no se actúa así con los amigos. En una relación donde si el otro no pone amor uno tiene que poner el doble", reveló.

Las cantantes comparten mucho público, por lo que la empresa que vende las entradas para este modo virtual de concierto le pidió a Lynch que moviera el horario de su espectáculo, pero "solo ofreció adelantar el show media hora".

"Me cayó la ficha. Me puso el pie en la cabeza y no le importó, por un capricho. Son mañas de diva antigua", reflexionó.