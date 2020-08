Floppy Tesouro habría posteado fotos que no eran de ella, sin decirlo: ¿para qué?

La periodista Vicky Braier, conocida como Juariu, tiene la indiscreta costumbre de stalkear a los famosos en las redes sociales y cada tanto descubre alguna perlita.

La víctima, en esta oportunidad, fue la modelo y bailarina Floppy Tesouro.

Según la “investigación", Tesouro extraería fotos de Pinterest y las publicaría en Instagram como propias.

"Floppy no sólo roba cantando", disparó, insidiosa, la periodista.

Floppy no solo roba cantando pic.twitter.com/jGsl9foQ0v — juariu (@juariuok) August 4, 2020

Momento de relax mientras robó fotos pic.twitter.com/xLSQxxOVnu — juariu (@juariuok) August 4, 2020

Consultada en diferentes medios, especialmente dedicados a los chimentos, Floppy Tesouro admitió la información y defendió su posición.

"Primero le agradezco por seguirme. Yo estoy trabajando con una empresa. Ellos editan mis fotos y suman fotos a las mías personales. Ellos me arman el feed semanalmente. Yo trabajo mucho en mi imagen", dijo.

"Me inspiré. ¿Uno no se puede inspirar? Otras fotos me las suma la empresa, que generan un contenido. Yo nunca puse que soy yo o no soy yo. Yo pongo las frases", señaló.

Y cerró, enojada y amenazante: "Con el trabajo no, eso es feo. Voy a ver tu trabajo...".