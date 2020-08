Duro momento para un famoso sanjuanino tras la vuelta al trabajo: "Ahora me toca otro desafío"

View this post on Instagram

Empecu00e9 a trabajar.... Llevaba 5 meses encerrado conviviendo full time con las dos mejores mujeres del mundo, rodeado de escobas, pau00f1ales y vitina. Repartiendo besos y abrazos, durmiendo poco y consumiendo de manera adictiva series y almohaditas rellenas. Ahora toca otro desafu00edo. Hay q poner la cabeza, el cuerpo y el alma tambiu00e9n en el laburo y estoy muy agradecido x la oportunidad y con muchas muchas ganas de romperla toda con @100argentinosdicen Pero.... Lo q las estoy extrau00f1ando a mis chicas no tiene nombre ni dimensiu00f3n. Afortunado el hombre q en su familia encuentra la respuesta a todo. u00c1molas @luligomezcenturion #Emilia