Marcelo Tinelli festejó como un gol de San Lorenzo una noticia esperada por muchos: de qué se trata

Marcelo Tinelli suele ser efusivo en su manifestaciones generalmente con momentos o noticias relacionadas con su amado San Lorenzo de Almagro, pero en las últimas horas lo hizo por un motivo más insólito.

A modo de pista se puede decir que no tiene nada que ver con su reconciliación con Guillermina Valdés, que en las últimas semanas se convirtió en una de las noticias más comentada en la farándula nacional.

«Vamooooooos!!!!», precisó Marcelo Tinelli a través de su perfil de Twitter, luego de citar el mensaje de uno de los protagonistas de la serie que decía que la quinta temporada de «This is Us» se estrenará el 11 de octubre. Marcelo, que se había enganchado con «The Crown» a raíz de que culminó la cuarta temporada de su serie preferida, no soportaba más este momento: «Que excelente serie es THE CROWN. De las mejores producciones que vi. Igual me cuesta encontrar algo igual a THIS IS US», sentenció hace unos días.

«The Crown», la ficción creada por Peter Morgan, había reemplazado momentáneamente para Tinelli a la serie que el conductor de El Trece recomendó en un sinfín de oportunidades. Incluso, el presentador había pedido recientemente de manera fervorosa por una nueva temporada de su serie predilecta: «Quiero la temporada 5 de This is Us. YAAAAA!!!», precisó. Por lo tanto, el conductor recibió la mejor noticia durante las últimas horas.

Cabe destacar que el romance de Tinelli con la serie de Amazon Prime había comenzado en junio: “Me enamoré de This is Us. Terminé la primera temporada de esta serie y estoy fanatizado mal. Y eso que me faltan otras tres. Amo la historia cómo está contada, los personajes, esa familia. Me tiene muy sensibilizado. Hermosa”, precisó el conductor en aquel momento, quien luego devoró las cuatro temporadas de la ficción gracias al gran tiempo libre que tuvo durante el aislamiento.