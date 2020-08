Natalia Oreiro confesó qué parte de su cuerpo odia ver y se robó toda la atención

Natalia Oreiro se sumó al programa online "Estelita en casa", el donde el peculiar personaje de Jey Mammon le pregunta sin filtro distintas cuestiones a los famosos poniéndolos, a veces, un poco incómodos.



Durante la charla, Estelita le dijo a Oreiro: "Sos hermosa dentro de los cánones subjetivos de la belleza, ¿Te ves fea en algún momento?".



Sorprendentemente la cantante redobló con su respuesta. "Sí, no sé si la palabra es fea pero si me encuentro un millón de defectos, desde la voz en adelante", lo que señaló como un defecto, pese a que gracias a eso consiguió fama mundial y es considerada una gran cantante y figura en Rusia.



Pero lo que mas desconcertó a sus fans fue lo que expreso a continuación: "Mi rodillas, de lo físico no me gustan mis rodillas. No me gusta usar minifaldas, cuando hice Gilda lo padecía porque es algo que no me gusta ver"



La uruguaya y argentina de corazón de 43 años se mostró muy libre desde el stream de su casa en San Isidro, la q