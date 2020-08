Por qué Moria Casán tiene entre ojos a Adabel Guerrero: leé la posta

View this post on Instagram

En que andan???? Feliz feriado!!!! Yo limpiando todo el du00eda. Clara te esta foto no es de hoy! ud83eudd23ud83eudd23ud83eudd23ud83eudd23ud83eudd23ud83eudd23ud83eudd23 Ni se imaginan cu00f3mo tengo los pelos hoy!! ud83eudd26u200du2640ufe0fud83eudd26u200du2640ufe0fud83eudd26u200du2640ufe0fud83eudd26u200du2640ufe0fud83eudd26u200du2640ufe0fud83eudd26u200du2640ufe0fud83eudd26u200du2640ufe0fud83eudd26u200du2640ufe0f Pero queru00eda pasas a saludarlos!!! ud83eudd70ud83eudd70ud83eudd70ud83eudd70ud83eudd70