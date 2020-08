Otra vez se separó Fabián Doman: ¿cuánto hace que se había vuelto a casar?

Fabián Doman y María Laura de Lillo se separaron a tres años de haberse conocido y a poco más de un año de haber firmado la unión civil (no se casaron) en junio de 2019. Al parecer, la distancia por la cuarentena -dado que no convivían- y la apretada agenda laboral del periodista llevaron a un desgaste de la pareja que no tuvo remedio, ni quisieron forzar.

La noticia la confirmó Paparazzi, medio que resaltó el hecho de que hacía un mes el conductor de "Intratables" no llevaba puesta su alianza. Según habrían comentado sus allegados, no hubo terceros en discordia ni habrá ningún conflicto relacionado a la división de bienes dado que no estaban casados.

De hecho, cuando en junio del año firmaron su unión civil, María Laura y Doman había explicado: “Estábamos buscando la forma de proteger a nuestros hijos y esta fue la manera. Es una unión específicamente afectiva. No hay bienes involucrados”.

La relación anterior del periodista había sido con Evelyn Von Brocke.

Más allá de la ruptura, la pareja continúa en contacto dado que no hubo una fuerte discusión que haya derivado en la separación. ¿Habrá chances de una reconciliación una vez que termine la cuarentena?