Durísima: El filoso tweet de Guillermina Valdés por la supuesta reconciliación con Marcelo Tinelli

Alguien me compartió esto,,, no suelo hablar de este tema, ni escuchar todo lo que dicen, pero quiero decir que la ciencia ficción llega a lugares insospechados, más en esta cuarentena.

igual no me enojo, nunca, los quiero y cuidense??uD83DuDE4FuD83DuDE4C https://t.co/sxWYRrzJYW