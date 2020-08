Natalia Oreiro no tiene límites: hizo que los rusos bailaran a Gilda

View this post on Instagram

Ni en mi mau0301s loco suenu0303o imagineu0301 esto... ustedes? Cuando creemos que las barreras del idioma o la cultura nos separan... ahiu0301 estau0301 la gran Gilda en las caderas de Rusia! A mi me emociona que mi iu0301dola sea bailada y cantada en espanu0303ol allau0301, a ustedes? Gracias, gracias, gracias! u2764ufe0f #NashaNatasha u2764ufe0f NETFLIX - u0414u0430u0436u0435 u0432 u0441u0430u043cu043eu043c u0431u0435u0437u0443u043cu043du043eu043c u0441u043du0435 u044f u043du0435 u043fu0440u0435u0434u0441u0442u0430u0432u043bu044fu043bu0430 u0441u0435u0431u0435 u044du0442u043eu0433u043e... u0430 u0432u044b? u041au043eu0433u0434u0430 u043cu044b u0434u0443u043cu0430u0435u043c, u0447u0442u043e u043du0430u0441 u0440u0430u0437u0434u0435u043bu044fu044eu0442 u044fu0437u044bu043au043eu0432u044bu0435 u0438u043bu0438 u043au0443u043bu044cu0442u0443u0440u043du044bu0435 u0431u0430u0440u044cu0435u0440u044b... u0438 u0432u0434u0440u0443u0433 u0432u0438u0434u0438u043c, u043au0430u043a u0420u043eu0441u0441u0438u044f u0442u0430u043du0446u0443u0435u0442 u043fu043eu0434 u0432u0435u043bu0438u043au0443u044e u0414u0436u0438u043bu044cu0434u0443! u042f u0442u0440u043eu043du0443u0442u0430 u0442u0435u043c, u0447u0442u043e u0442u0430u043c u0442u0430u043du0446u0443u044eu0442 u043fu043eu0434 u043cu0443u0437u044bu043au0443 u043cu043eu0435u0433u043e u043au0443u043cu0438u0440u0430 u0438 u043fu043eu044eu0442 u0435u0435 u043fu0435u0441u043du0438 u043du0430 u0438u0441u043fu0430u043du0441u043au043eu043c u044fu0437u044bu043au0435! u0410 u0432u044b? u0421u043fu0430u0441u0438u0431u043e, u0441u043fu0430u0441u0438u0431u043e, u0441u043fu0430u0441u0438u0431u043e! u2764ufe0f #u041du0430u0448u0430u041du0430u0442u0430u0448u0430 u2764ufe0f NETFLIX