La novia de Fantino también se contagió de coronavirus

Hola a todos!! Quiero contarles que me entregaron los resultados esta madrugada y tambiu00e9n di positivo por Covid. Estoy muy bien, sin su00edntomas, aislados como corresponde y siguiendo las indicaciones de mi mu00e9dico. Ojalu00e1 esto pase pronto y ru00e1pido!!! Gracias a todos por preocuparse !! Hay que meterle energu00eda de la buena, pensar en positivo y si Dios quiere en du00edas ya de nuevo a full. Gracias por sus mensajes, ayudan mucho, es una enfermedad que asusta y cada cosa buena que a uno le llega mejora el u00e1nimo. Gracias y mu00e1s gracias y cuu00eddense mucho!!! u2665ufe0fu2665ufe0fu2665ufe0fud83cudf1fud83cudf1fud83cudf1f