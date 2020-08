Un crack: mirá que famoso argentino se ofreció de voluntario para probar la vacuna contra el Covid-19

Semanas atrás fue señalado como uno de los primeros contagiados de coronavirus de la farándula argentina, pero se terminó confirmado que no. Pero ahora es el mismo Pachu Peña el que buscó seguir ligado a este flagelo, pero desde otra posición: se anotó como voluntario para probar la vacuna contra el Covid-19.

El humorista, con un pasado muy ligado a Marcelo Tinelli y un presente atado a Mariano Iúdica, dio un paso al frente y quiere aportar su granito de arena en el esperanzadora búsqueda del antídoto que frente la pandemia.

"Me tiene preocupado esto, como a todos. Y por eso me anoté como voluntario para hacer la prueba de la vacuna. Siempre soy de donar sangre y de estar tratando de ayudar. No soy miedoso y me pareció que podía ayudar. ¡Ya veo que me crecen los pechos! Jajaja. Pero lo voy a hacer", comentó Pachu a Ciudad Magazine.

Y el rosarino completó diciendo: "Todavía no me respondieron desde que me anoté. Para dar una mano, para concientizar”.