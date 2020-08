¡Se acabó el amor para Noelia Marzol!: Solita en casa pero…

View this post on Instagram

No me gusta nada el nivel de agresividad que venimos manejando estos du00edas. Entiendo que vivimos circunstancias difu00edciles, pero me cuesta normalizar los maltratos. Confu00edo en que cada uno de nosotros estu00e1 dando lo mejor de su00ed. Es importante que evaluemos nuestro comportamiento sin seu00f1alar el accionar del otro, sin apuntarlo con el dedo, sin violentarnos porque no cumpla con lo establecido. Algunos pueden mu00e1s, otros podru00e1n menos, algunos se haru00e1n los piolas y otros cumpliremos a rajatabla las normas. Lo interesante es que tratemos de entendernos mejor y, como diru00eda mi amigo @josemariamuscari , seamos mu00e1s piadosos. No desesperen. Esto tambiu00e9n pasaru00e1. Propongu00e1monos durante un du00eda al menos concientizar su00f3lo las actitudes y cosas lindas que nos suceden. Seamos agradecidos. Los quiero. Los leo u2764ufe0f Pd: con @ramiroarias13 tambiu00e9n nos agarramos ud83eudd2aud83dude0a