El tremendo "descuido" de Moria Casán en pleno Cantando :"Se me escapa una…"

En medio de los nervios por lucirse con su voz, los primeros chispazos entre los jurados y participantes, y las ganas de ver el talento de distintos famosos, en la pista del Cantando 2020 también hay momentos muy divertidos.

El épico momento fue protagonizado por Moria Casán en el cierre de la semana con un desliz como solo ella puede hacerlo:

“Ay, perdón. Se me engancha todo porque vine con i al aire. No, con teta al aire no; con ropa interior que se usa. Pero se me escapa y me lo vienen a decir todo el tiempo”.

“Bueno se me escapa una teta, no importa, mi amor. He mantenido a tanta gente, puedo seguir manteniendo. Ahora me la tapo con esto”, dijo la diva, muy divertida, tapando la parte superior de su cuerpo para respetar las recomendaciones del productor.