¡Cuidemos a los chicos! Una vedette bloqueó a un pedófilo que mensajeaba a su hija en Instagram

Hoy @brisacobelli mi amada hija de 9 anu0303os! Hizo un vivo desde su cuenta de Instagram! Nosotros como padres le damos la libertad ( y sobre todo en cuarentena) de q ella maneje su cuenta algunas horas al diu0301a y quiero seguir hacieu0301ndolo! Obviamente siempre supervisamos todo tanto @sebacobelli como yo! Lamentablemente hoy tuvo un comentario ( anda a saber de quien) muy pero muy desafortunado! Y gracias a Dios nosotros estau0301bamos atentos mirando todo! Acau0301 les dejo este Posteo donde nos damos cuenta q este ENFERMO PEDOFILO de mierda escribiu0301a y si corres con el ud83dudc46ud83cudffb vas a ver el comentario exacto q le hizo a mi hija y porque mi enojo! Ya lo denunciamos y quiero agradecerles a todos ustedes q tambieu0301n lo hicieron! Me gustariu0301a que se terminen estas cosas en las redes sociales! Tendriu0301an que exigir para tener una cuenta en la red social que elijas que lo hagas con DNI asiu0301 se terminan los cagones de mierda que se hacen cuentas para estas cosas o para descargar toda la mierda que tienen adentro! Tenemos que poner mau0301s el foco en las redes sociales ya que estau0301n creciendo de una forma incontrolable y la soluciou0301n no es q un ninu0303o no pueda usar el celular! La soluciou0301n estau0301 en tener redes sociales controladas como un documento de identidad! Porque por medio de las redes sociales podemos hacer mucho danu0303o tambieu0301n! Mi hija va a seguir usando sus redes y nosotros estaremos ahiu0301 siempre q ella lo necesite! Cuidemos a nuestros hijos de estas lacras! u2764ufe0fud83eudd70 (En mis historias puse los datos del enfermo y en la segunda foto de este Posteo se ve claramente su Instagram y su comentario)