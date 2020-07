Una famosa modelo quiere meterse en política y una experimentada actriz la destrozó

"Paso del hilo dental a hacer política, ¿por qué no? Me encanta. Yo estoy con Amalia Granata, en el mismo partido de ella. Amalia-Fernández”, dijo Cinthia Fernández, revelando el llamado de la diputada nacional santafesina, que recorrió más o menos el mismo camino que ella debería caminar.

Quién recogió el guante de la declaración fue Carolina Papaleo.

Papaleo es actriz e integrante de una familia de prosapia peronista. Su madre, la también actriz Irma Roy, fue una periodista histórica y ocupó, por el PJ, un lugar en el parlamento nacional.

"¿Están haciendo una junta de colas? Qué loco lo que me están diciendo. No creo que ella se sienta preparada. No creo que agarre", señaló Papaleo.

"Es una piba que la vengo viendo hace muchos años, de repente como empezó a entrenar, como empezó a tener un cuerpo atlético, esas cosas de voluntades las re valoro. Cada uno en su medida en su rubro se destaca, lo que hacía en lo de Flavio Mendoza era maravilloso", sumó la actriz.

"Yo creo que ella es muy consciente de que puede y que no puede. O que le interesa y que no. Además tiene mellizas, entre todo eso no se va a meter en un quilombo de instalarse en Santa Fe, me parece muy raro", agregó.

"Amalia estudió periodismo y quería perfilarse para otro lado, encontró su nicho con los pañuelos celestes. Tiene una cosa media conservadora que le garpa. Pero a Cinthia no la veo queriendo hacer esto. Me parece absolutamente oportunista de parte de quien le está haciendo la propuesta", opinó.

Cinthia Fernández le retrucó a Papaleo: ”Respeto la opinión de @CaroPapaleo justificando porq no le gusta mi candidatura ... solo q la cago un poco en esto bastante machirulin y discriminatorio".

Y cerró con una verdad que se puede rebatir: "Se puede tener culo y pensar!".