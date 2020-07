El verdadero motivo de la pelea Neumann-Viciconte: "La nena más grande tiene…"

View this post on Instagram

Re inventando rincones !!!Acu00e1 un escritorio nuevo y mu00e1s grande para que las 3 niu00f1as puedan tener su espacio de estudio en el hogar!!!Compu+carpetas+papeles+lapices etc !!!! Elegu00ed este de lu00edneas simples y amplio !!!!ud83dudcdaud83dudd8aud83dudd8cu2712u2702ufe0f Y aproveche pra encargar una repisa para la cocina du00f3nde pudiera poner floreros y jarras que ya no tenu00edan lugar !!! #AmarmiCasa #QuedatenCasa ud83cudfe1ud83dude4f Todo de @victoriadeco1