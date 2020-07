Cubero le bajó el pantalón a Viciconte, y la que estalló fue Nicole Neumann: ¡mirá qué dijo!

Fabián Cubero y Mica Viciconte postearon un video en estos días que generó polémica.

En el mismo, el ex futbolista aparece bajándole el pantalón a la modelo, y aparentemente las imágenes habrían sido tomadas por una de las hijas que Cubero tiene con la top model Nicole Neumann.

La rubia, al ver el video y ante la posibilidad de que alguna de sus hijas, Indiana, Allegra o Sienna, haya sido la sorpresiva cameraman, explotó.

"Es terrible, no entiendo... Yo ya no puedo dialogar por nada con Fabián, no obtengo respuesta alguna. O en su defecto, días después, siempre negativas. El abogado tiene el tema", dijo.

"Solo quiero defender y preservar la integridad y psiquis de las niñas. Es lo único que me importa", apuntó, sin descartar la acción judicial.

Viciconte, por su parte, trató de minimizar el tema: "Fue para divertirse un rato, bah, él, yo no. No puedo decir quién filmaba por supuesto, pero no, somos grandes please”, declaró.