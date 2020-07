Contundente: Mirá la respuesta de Marcela Tauro cuando le preguntaron si extrañaba…

La periodista se sinceró en el programa de Fantino a la tarde, después que Jorge Rial dijera que 'lamentaba que se haya ido' del ciclo.

"Si quieren, les miento. Pero siempre me caractericé por mi sinceridad y esto es lo que pienso yo"

Esta fue la tremenda frase que eligió para desatar el escándalo luego de que un encontronazo al aire mientras se tocaba el tema Mühlberger en Intrusos, fuera el punto final para los 17 años de trabajo de Marcela Tauro junto a Jorge Rial.

Enojada y sin posibilidad de resolución habló con las autoridades del programa y renunció. Poco después, empezó en 'Fantino a la tarde', donde el conductor decidió hablar de los cambios laborales de sus panelistas. Ninguna casualidad, a lo que Tauro reafirmó su postura sin problemas y con el corazón abierto:

"Un volver a nacer porque pensá que estuve toda una vía ahí. Me pasa algo raro: estoy súper agradecida pero no extraño. No. Si quieren les miento o me callo, pero es un soltar", expresó justo la misma semana en la que Jorge Rial admitió que 'la extraña en su equipo'. Y agregó: "Fue una etapa maravillosa, no es que estoy hablando mal. Pero no extraño, es lo que me pasa. Yo soy esta gracias a Intrusos pero bueno, me caracterizo por mi sinceridad".