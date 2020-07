Mimi Alvarado sigue tirando para todos lados: ahora dice que Jimena Barón se operó los...

Si queremos ubicar exactamente a Mimi Alvarado lo primero que tenemos que decir es que es la novia de El Tirri, cantante tropical, de ascendente popularidad.

Pero esto sería injusto.

La dominicana radicada hace años en Argentina cuenta con su trayectoria en los medios nacionales. y suele aparecer presentando algunos programas o como invitada en ciclos con panelistas.

Esta es su especialidad, ya que tira para todos lados, sin ninguna inhibición.

Ahora le tocó a Jimena Barón.

La centroamericana comenzó suavecito, describiéndola. "Estábamos en Punta del Este. No tenía el lomazo de hoy en día, era un poquito más rellenita, que está perfecto".

De pronto cambió la velocidad y disparó: "Ella se hizo los abdominales por canje en Miami con el médico cirujano de Mónica Ayos"

Después recogió el hilo de su barrilete discursivo, pero no tanto, y metió a su novio en el medio: "Es una muchacha que va de frente. Ella tenía unos días en Punta del Este y yo todavía no había llegado. Luciano estaba allá y cuando llego veo miraditas, cositas raras, como que ella lo miraba mucho a Luciano. Yo, como soy tan perceptiva, decía 'a esta le gusta el pollito mío', algo pasa".

"Me lo negó todo. No le agarré de los pelos, pero hubo cierta tensión. Le pregunté a Luciano y él se hacía el loquito, porque es como muy tranquilo, y como que me quedó esa duda de si pasó algo o no, pero pienso que no. Pero si pasó, pasó. Ojos que no ven corazón que no siente", concluyó.

Y todos nos quedamos preparando el pochoclo para esperar la casi segura respuesta de La cobra.

¿Será?